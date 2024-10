Lexus - Japanische Luxusautos

Welche sind die beliebtesten Lexus Serien?

Welche Lexus Modelle gibt es?

Lexus Kleinwagen und kompakte Modelle

Lexus Limousinen

Lexus SUVs und Geländewagen

Lexus Coupés und Cabriolets

Gibt es Lexus Elektroautos?

Lexus bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Lexus Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen Lexus günstig kaufen?

Die futuristischen Fahrzeuge der Lexus basieren auf der Technik ihrer Muttermarke Toyota. Die höchst komfortablen und mit neuester Technik ausgestatteten Vierräder bieten nicht nur sehr gute Fahrsicherheit, sondern auch nahezu unangefochtenen Komfort. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Lexus Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Japaner verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispielwie den Lexus CT und geländetauglichewie den Lexus UX oder geräumigewie den Lexus NX sowie luxuriösewie den Lexus IS, aber auchwie den Lexus UX 300e. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Lexus Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Der Viertürerist ein Premium-Kompaktwagen, kommt als Vollhybrid daher und bietet bis zu fünf Insassen gute Kopf- und Beinfreiheit. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben und Ausstattungsvarianten können Sie den anspruchsvollen, japanischen Kleinwagen auf auto.de besonders günstig kaufen, zum Beispiel in der Variante CT 200h.Die Kompakt-Limousineverbindet ein schnittiges und unvergleichliches Design mit komfortabel-sportlichen Fahreigenschaften sowie soliden als auch sparsamen Motoren. Der Lexus IS ist eine ausgezeichnete und abwechslungsreiche Premium-Alternative im Vergleich zu seiner Konkurrenz in der Mittelklasse. In der Oberklasse geht der elegantean den Start. Die Stufenheck-Limousine wartet mit einem an Komfort kaum zu übertreffenden Interieur auf und lässt Fahrer und Mitfahrer dank bester Fahrwerksabstimmung seicht über den Asphalt gleiten. Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot für den Lexus ES 300h - schnell, einfach und sicher auf auto.de. Noch luxuriöser wird es nur im Inneren des. Die als Benziner oder Hybrid erhältliche Luxus-Limousine bewegt sich gediegen und fast so lautlos wie ein Luftschiff durch den dichten Straßenverkehr der heutigen Zeit. Der LS vermittelt Lounge-Feeling und nimmt seinem Fahrer bei Bedarf dank modernster Assistenzsysteme die meiste Arbeit am Fahren ab. Die Designsprache ist untypisch schön - typisch Lexus.Stärke beweisen die Japaner auch imSegment mit Modellen um das kompakteund den Mittelklasse-SUVsowie den großen Premium-SUV Lexus RX oder den geräumigen 7-Sitzer Lexus RXL. Alle Lexus Geländewagen bieten einen kaum dagewesenen Qualitätsstandard. Lassen Sie sich gerne ein attraktives Angebot für den Lexus Hybrid UX 250h oder RX 450h von uns zukommen.Leistungsstärke liefert das Lexus RC , in der Variante Lexus RC F dank V8-Saugmotor sogar über 450 PS. Der flache Zweitürer wird von Werk aus mit Sportsitzen und modernem Infotainmentsystem ausgeliefert. Mehr Freude als im Lexus RC kann man auf kurvigen Landstraßen kaum haben. Füreignet sich das Grand Touring Coupé Lexus LC und sein Oben-ohne-Pendant Lexus LC Cabriolet. Die futuristisch-formschönen Lexus Sportwagen laufen mit feinsten Materialien ausgestattet vom Band und können mit stattlichem V8-Motor oder effizientem Hybridantrieb bestellt werden. Überzeugen Sie sich gerne von den günstigen Preisen für Lexus LC 500h und LC Cabrio auf auto.de.Demnächst bietet Toyotas Luxusmarke einan. Das Elektroautosoll pro Akkuladung über 300 km weit kommen und liefert alle Annehmlichkeiten, die man von einem japanischen Premium-Crossover erwartet. Außerdem gibt es eine sehr große Auswahl an Lexus Hybrid-Modellen, die im Vergleich zu anderen Marken ihresgleichen sucht.Sie möchten einen Lexus kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Lexus aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Lexus Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Lexus Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundLexus Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Lexus kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Lexus Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Lexus Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Lexus als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. AlleundLexus wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Lexus kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!