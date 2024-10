Der Volvo V40: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Diese Baureihe des Volvo V40 hatte ihre Markteinführung im Jahr 1995 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Volvo V40 kann als Kombi und Limousine geordert werden. Ein 2,5-Liter-Fünf-Zylinder-Motor setzt 254 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 12,3 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Volvo V40 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Volvo mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Volvo kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht. Mit dem V40 Kombi hat Volvo kein Raumwunder auf die Räder gestellt, aber ein Kombi, der die Erwartungen an ein Auto dieser Marke vollständig erfüllt. Als V40 zeigt er, dass sich Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit nicht ausschließen müssen.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 254 PS. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,5 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. 250 km/h sind maximal drin. Der Fünf-Zylinder leistet mit 2,5 Litern Hubraum und 254 PS und 400 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 12,3 Sekunden. Nicht nur durch die 400 Newtonmeter Drehmoment steht der V40 gut da, sondern auch beim Sound. Der Volvo kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der Verbrauch hält sich mit 10,4 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der V40 wiegt 2,04 Tonnen. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 324 Liter, 1032 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,52 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Volvo V40: 254 PS in der Topmotorisierung

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, eine Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und sogar Bi-Xenon-Scheinwerfer. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Vier-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Besonders punktet hier der V40 mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 400 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. ABS und Traktionskontrolle sind beim Volvo V40 vorhanden.

Jetzt zugreifen! Angebot anfordern und schon bald mit dem Volvo V40 durchstarten!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den Volvo V40!