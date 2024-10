Volvo V40 Cross Country bringt traditionell Dynamik in die Kompaktklasse

Bei Volvo geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Volvo V40 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 254 PS schwebt die 1,78 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2012 verlässt der Volvo erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem Volvo V40 Cross Country entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der V40 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder AWD-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Was sind die technischen Daten des Volvo V40 Cross Country?

Der 2,5-Liter-Fünfzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 254 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 114 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Volvo. In flinken 11,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 210 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 185 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 240 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2700 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2700 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 8,3 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Offeriert der Volvo V40 Cross Country viele Extras?

Der Volvo V40 Cross Country ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 324 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Das Gewicht von 1,78 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Volvo V40 vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der V40 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik ausgeliefert. Die Kraft des V40 Cross Country wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Ratsam ist es, den Volvo V40 Cross Country mit AWD-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Bringt Sie ein Volvo V40 Cross Country sicher von A nach B?

Umso größer trumpft der Schwede dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehört etwa ABS. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Volvo V40 Cross Country mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Volvo V40 Cross Country gelangen?

Auf auto.de die Kompakt-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volvo V40 Cross Country zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Wer sich für den Volvo V40 Cross Country entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Schnell Rabatte für die Volvo V40 Cross Country sichern!

Einfür den Volvo ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der V40 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Volvo V40 Cross Country wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den V40 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.