Die auto.de Kaufempfehlung zum Renault Kangoo

Sportliche Linien kombiniert zusammen mit einer eleganten Limousine. Das Resultat überzeugt durch Stil und viel Platz. Der Renault Kangoo versteht es mühelos ein großes Versprechen einzulösen. Die Optische Anziehungskraft ist spürbar. Auch die Verarbeitung, Materialien überzeugen zu einer Kaufentscheidung. Die Automatik stellt ein zusätzliches Plus für das Fahrerlebnis dar. Die Motoren des Kangoo sind knackig, gilt für Benziner wie auch Diesel, und halten ihren Verbrach dennoch im Zaum.

Ein besonders für Gewerbetreibende ist ein Van ein interessanter Fahrzeugtyp. In Fahrzeugen wie dem Renault Kangoo lassen sich Transportgüter und Werkzeuge problemlos verstauen. Das flexible Platzangebot des Kangoo wird immer häufiger auch von Familien geschätzt. Bei Ausflügen und Urlauben muss sich dabei um ausreichenden Raum für Insassen und Gepäck nicht gesorgt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Fahrzeugtyps ist die Beförderung von Menschen mit Behinderung. Da Vans genug Fläche bieten, ist ein behindertengerechter Ausbau meist relativ problemlos möglich.

Der Renault Kangoo sprintet in 22,4 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Kangoo 54 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,9-Liter-Maschine 114 PS PS. Somit sind 173 km/h Spitze drin. Vom klassischen Benziner, Diesel, Elektro-Fahrzeug, Autogas (LPG) bis hin zu Erdgas (CNG) ist auf dem Automobilmarkt alles vertreten. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.