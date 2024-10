Jaguar XJ Limousine: Auftritt des schönen Briten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Jaguar XJ Limousine viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Baureihe wird seit 1978 gebaut. Die Jaguar XJ Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Jaguar eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die mit Benzin befeuerte Jaguar XJ Limousine mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der XJ mit einem 3,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Jaguar XJ beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 162 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 510 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 301 PS. In flinken 6,4 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 700 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Den Normwert von maximal 15,8 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Achtzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Ausstattung besitzt die Jaguar XJ Limousine?

Ab Werk besitzen die XJ-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Mit 5,12 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 478 Litern üppig bemessen. . Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,89 Tonnen hat das Modell XJ aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der fünf Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Jaguar vor allem als Limousine aus. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Die XJ-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Jaguar besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Optional zum Frontantrieb ist der Jaguar mit Allrad erhältlich.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Jaguar XJ Limousine?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Jaguar XJ Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Jaguar XJ Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Jaguar XJ Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie einfach kann man eine Jaguar XJ Limousine im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Jaguar XJ kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den XJ finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Jaguar XJ Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Jaguar XJ Limousine

Die Jaguar XJ Limousine für nur 42.949 €

Wer sich für die Jaguar XJ Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 42.949 € spart man 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.449 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist die Jaguar XJ Limousine nicht zu haben

Einfür den Jaguar ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der XJ entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Jaguar XJ Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XJ zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.