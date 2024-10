Jaguar XF Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Bei Jaguar geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Jaguar XF als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 551 PS schwebt die 2,08 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor dreizehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Jaguar den XF. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Jaguar schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Jaguar geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: LED-Scheinwerfer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit LED-Licht-Technik.

Kann die mit Benzin befeuerte Jaguar XF Limousine mit Leistung beeindrucken?

Der 5,0-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Das Modell von der Insel bietet bis zu 551 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Jaguar XF immerhin schon mit 163 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 8,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 300 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 222 km/h Spitze. Der Motor leistet 293 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1200 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 700 Newtonmeter Drehmoment an. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Jaguar für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 12,6 Litern an.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Jaguar XF Limousine?

Ab Werk besitzen die XF-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 540 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,96 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 885 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,08 Tonnen schweren Premium-Brite durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Jaguar vor allem als Limousine aus. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-Automatik. Jaguar schwört beim XF auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den XF verfügbar. Aber wer will, sucht sich einen Jaguar XF Limousine mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Bringt Sie ein Jaguar XF Limousine sicher von A nach B?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Jaguar XF Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Jaguar XF Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Jaguar XF Limousine?

Auf auto.de die Premium-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Jaguar XF Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Jaguar XF Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Jaguar XF Limousine für nur 44.248 €

Wer sich für die Jaguar XF Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 44.248 € spart man 8.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 52.948 € liegt. Das ist ein Rabatt von 16 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den XF können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.800 €, einer Rate von 431 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Jaguar XF: 63.049 €

Unser zweites Angebot der Jaguar XF Limousine können wir für 63.049 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 14.321 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 77.370 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 19 %. Ein Leasing für den Jaguar ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den XF mit 605 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 12.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Jaguar XF Limousine: Angebot Nr. 3 für 40.949 €

Diese Jaguar XF Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 40.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Jaguar XF Limousine

Die Jaguar XF Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Jaguar XF Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.