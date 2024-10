Der Hyundai i30 macht klare Ansagen

Sportliche Linien kombiniert zusammen mit einer eleganten Limousine. Das Resultat überzeugt durch Stil und viel Platz. Der Hyundai i30 versteht es mühelos ein großes Versprechen einzulösen. Die Optische Anziehungskraft ist spürbar. Auch die Verarbeitung, Materialien überzeugen zu einer Kaufentscheidung. Die Automatik stellt ein zusätzliches Plus für das Fahrerlebnis dar. Die Motoren des i30 sind knackig, gilt für Benziner wie auch Diesel, und halten ihren Verbrach dennoch im Zaum.

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Hyundai i30 ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 275 PS PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner und Diesel stehen bereit.

Der Hyundai i30 mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Es gibt Fahrzeuge da ist die Fahrt über kurvenreichen Landstraßen das Ziel. Wenn man mit einem Hyundai i30 sportiv dahingleiten kann, dann entdecken Sie neue Dimension eines außerordentlichen Fahrerlebnisses. Das Coupé ist zwar bereits mit einen außergewöhnlich attraktiven Linien schon eine Augenweide, aber es wäre eben kein i30, wenn ein potenter Antrieb mit satten Sound den Hyundai zum Virtuosen auf jeder Fahrbahn werden ließe. Egal ob mit klassische Automatik oder manuell, der Hyundai i30 ist und bleibt ein rassiges Geschoss, dass den Fahrspaß neu definiert.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 275 PS PS: Der Hyundai i30

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Hyundai i30 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 275 PS PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Er sind sowohl mit Benziner oder auch Diesel erhältlich. Bei auto.de finden Sie garantiert günstige Angebote, egal ob Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter.