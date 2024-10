Der Kauf eines Hyundai i30 lässt keine Wünsche offen

Mit dem Hyundai i30 entscheidend man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der i30 besticht mit seinem außergewöhnlichem Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupé erinnernde lange Dachlinie verleihen dem Hyundai i30 eine sportliche Note, die zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus die Limousine einen Fahrspaß der Extraklasse machen. Die Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision. Der Benziner und der Diesel runden das Bild ab ohne dabei zuviel zu verbrauchen.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Hyundai i30 Kombi. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den i30 die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe zwischen klassische Automatik oder manuell entscheiden.

Der Hyundai i30 mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Das der Hyundai i30 die Herzen höher schlagen lässt, ist schon fast selbsterklärend. Das Coupé sieht den Betrachter in seinen Bann mit seiner wohlproportionierten Form, die ungeachtet vom Blickwinkel nichts von ihrer Anziehungskraft verliert. Auch die flache und gestreckte Silhouette des i30 kann nur als gelungen bezeichnet werden. Dank der kraftvollen Motoren (Benziner wie Diesel), die in der Topmotorisierung durch die 275 PS PS zustande kommen, beherrscht der Hyundai zügige Fahrten genauso wie sanftes dahingleiten auf kurvigen Pisten. Sowohl klassische Automatik wie manuell stehen dafür zur Verfügung.

Der Hyundai i30 ist mit Frontantrieb zu haben

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 90 PS in der Basismotorisierung und 275 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Der Hyundai i30 schlägt mit seiner innovativen Technik in die richtige Richtung der Zukunft ein. Der Hyundai i30 hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren i30 und das zu günstigen Konditionen.