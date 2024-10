Hyundai Kona Elektro: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Hyundai Kona Elektro Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Hyundai Kona, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Hyundai, ist eine Baureihe, die sich seit vier Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2017 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor vier Jahren war der Kona ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Als eines der robusten Modelle von Hyundai erntet der Kona bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Hyundai Kona Elektro zustande?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Koreaner an. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 120 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 177 PS in der Topmotorisierung. Und mit 12 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Koreaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Hyundai für den Kona zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren Motor auf Touren und in 7,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 205 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 181 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 395 Nm Drehmoment Aber zunächst ist es gut, dass es dank Hyundai jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Kona Elektro wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Liefert der Hyundai Kona Elektro genügend Funktionalität im Alltag?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, ein USB-Anschluss, ein Multifunktionslenkrad un ein Navigationssystem und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Hyundai hat ein Ladevolumen von 361 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.143 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,17 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 1,8 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Hyundai Kona wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Koreaner außerdem mit 4WD-Allrad erhältlich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Hyundai Kona Elektro?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Hyundai Kona Elektro sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Hyundai Kona Elektro kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Hyundai Kona Elektro günstig kaufen?

Auf auto.de das SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Hyundai Kona Elektro zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Hyundai Kona Elektro

Der Hyundai Kona Elektro für nur 39.548 €

Unser erstes Angebot des Hyundai Kona Elektro hat einen Kaufpreis von 39.548 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 40.948 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Hyundai Kona Elektro mit 491 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Hyundai Kona: 22.748 €

Unser zweites Angebot des Hyundai Kona Elektro können wir für 22.748 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 900 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 23.648 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Kona mit 277 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 4.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Hyundai Kona Elektro: Angebot Nr. 3 für 27.089 €

Derzeit bieten wir den Hyundai Kona auch für 27.089 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.189 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Hyundai ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Kona entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai Kona Elektro fahren!

Der Hyundai Kona Elektro wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kona zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.