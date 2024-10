Hyundai i10 Limousine: Fahrzeug mit guten Manieren

Bei Hyundai geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Hyundai i10 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 86 PS schwebt die 1,6 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2007 verlässt der Hyundai erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Derzeit sieht man die i10 Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Hyundai i10 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Koreaner andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 3,57 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Koreaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei der Hyundai i10 Limousine zustande?

Der 1,2-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,1-Liter-Dreizylinder. Immerhin bis zu 86 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 67 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Hyundai. Die 15,8 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem i10 nur 12,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 169 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 151 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 98 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1900 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 153 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 5 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 5,9 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise. Der Hyundai i10 fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 0,5 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 139g pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Hyundai i10 Limousine?

Die Hyundai i10 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 3,57 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,6 Tonnen hat das Modell i10 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Der Hyundai i10 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was gibt es beim Hyundai i10 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Hyundai i10 Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Hyundai i10 Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Hyundai i10 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Hyundai i10 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Hyundai i10 Limousine für nur 14.348 €

Wer sich für die Hyundai i10 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 14.348 € spart man 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 14.848 € liegt. Das ist ein Rabatt von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Hyundai i10 Limousine: Günstige Alternativen mit 2.488 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Hyundai i10 auch für 20.048 € anbieten, statt bisher für 22.536 €. Der Preisnachlass von 2.488 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim i10 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 4.000 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 195 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Hyundai i10 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Hyundai i10 Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 4 % sichern

Diese Hyundai i10 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 15.348 €. Man spart beachtliche 600 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Hyundai i10 Limousine

Die Hyundai i10 Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Hyundai i10 Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.