Ssangyong Tivoli SUV: Allrad-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Ssangyong Tivoli SUV Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Ssangyong Tivoli, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Ssangyong, ist eine Baureihe, die sich seit sechs Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2015 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor sechs Jahren war der Tivoli ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Mit dem Ssangyong Tivoli hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der Ssangyong natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Motors sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Welche Leistungsdaten liefert das Ssangyong Tivoli SUV?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Tivoli mit einem 1,6-Liter-Motor. Immerhin bis zu 128 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 116 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Ssangyong. Die Spitze liegt mit 181 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 175 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 160 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1500 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 300 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 7 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 7,6 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,3 Litern Diesel bzw. 5,9 Litern arrangieren.

Wie komfortabel ist man im Ssangyong Tivoli SUV unterwegs?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Lenkradheizung, eine Sitzheizung un ein USB-Anschluss und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,2 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 423 Litern üppig bemessen. . Zum Rennwagen wird der Ssangyong Tivoli allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Ssangyong vor allem als SUV aus. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-Automatik. Serienmäßig wird der Ssangyong Tivoli mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, sucht sich einen Ssangyong Tivoli SUV mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Ssangyong Tivoli SUV?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Ssangyong Tivoli SUV sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Ssangyong Tivoli SUV fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Ssangyong Tivoli SUV interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ssangyong per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Ssangyong Tivoli SUV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Ssangyong Tivoli SUV für nur 29.049 €

Unser erstes Angebot des Ssangyong Tivoli SUV hat einen Kaufpreis von 29.049 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 29.349 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir das Ssangyong Tivoli SUV mit 326 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Unser zweites Angebot zum Kauf des Ssangyong Tivoli SUV können wir für 14.749 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Ssangyong-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Ssangyong Tivoli SUV: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 8 % sichern

Dieses Ssangyong Tivoli SUV ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.449 €. Man spart beachtliche 2.265 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 8 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 250 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Ssangyong Tivoli SUV fahren!

Das Ssangyong Tivoli SUV wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Tivoli zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.