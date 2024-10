Der Kauf eines Ssangyong Wagen lässt keine Wünsche offen

Bereits das Design des Ssangyong Rexton betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Ssangyong Rexton ist erhältlich als SUV.

Der auf den ersten Blick als Ssangyong identifizierbare Fünftürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Allradantrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 220 Benziner-PS mit 1,96 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 16,4 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

220 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 3,2-Liter-Sechszylinder-Aggregat. 192 Stundenkilometern schafft das SUV in der Spitze. In 16,4 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Ssangyong mitbringt. Mit 402 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 15,2 Litern und einem CO2-Ausstoß von 354 g/Km. 1,96 Tonnen beträgt das Leergewicht des REXTON. Der Kofferraum, mit 248 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,85 Meter Länge.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 220 PS: Der Ssangyong Rexton

Typisch für den Ssangyong Rexton ist die Ausstattung. Die seit 2003 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Durch die präzise Fünf-Gang-Automatik hängt der Ssangyong gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Das SUV wird mit Heckantrieb angeboten. Und wenn auf einem Ssangyong Rexton Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass sichPassagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Spurwechselassistent. ABS, ESP und Seitenairbag sind beim Ssangyong Rexton vorhanden.

