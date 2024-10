Der Ssangyong Musso Grand bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Ssangyong geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Ssangyong Musso Grand als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 246 PS schwebt das 1,86 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Im Jahr 1996 verlässt der Ssangyong erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Von der Seite betrachtet, verbreitet das 4,66m lange SUV aufgrund seiner sanft nach hinten abfallenden Dachlinie einen Hauch von Sportlichkeit und Dynamik. Vorne verraten Motorhaube, Kühlergrill und Scheinwerferoptik als Gesicht mit freundlichem, aber nichtsdestotrotz überlegenem Lächeln, dass dahinter eine Menge kraftvoller Pferde nur darauf warten, losgelassen zu werden, um alle vier Räder via Allrad auf einmal in Bewegung zu setzen. Und in der Tat löst ein beherzter Tritt aufs Gaspedal einen vehementen Vorwärtsdrang aus, der einen in die Sitze presst. Auf den ersten Blick hätte man das dem auf auto.de angebotenen SUV das gar nicht zugetraut. Immerhin 1,86 Tonnen Leergewicht wollen auf die Sprünge gebracht werden. Fazit: Der Ssangyong Musso Grand verfügt über reichlich Leistung, was bei seinem Aggregat kein Wunder ist.

Offeriert der Ssangyong Musso Grand die Fahrleistungen eines Sportwagens?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Ssangyong an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 147 PS auf 246 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 12 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 176 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht das Ssangyong-SUV aber immerhin schon 143 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 204 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4700 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 307 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4700 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 12,2 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 16,4 Liter.

Welche Ausstattung besitzt der Ssangyong Musso Grand?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Musso Grand zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Ssangyong eben. Die Platzverhältnisse im Musso Grand sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,66 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für ein SUV wie dem Ssangyong Musso Grand vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Ssangyong: Der Musso Grand wird nur mit Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Ssangyong Musso Grand?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Ssangyong Musso Grand zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen.

Der Ssangyong Musso Grand für nur 29.758 €

Wer sich für den Ssangyong Musso Grand interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 29.758 € spart man 1.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 31.258 € liegt.

Ssangyong Musso Grand: Günstige Alternativen mit 908 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Ssangyong Musso Grand können wir für 45.149 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 908 € zum Marktpreis von 46.057 €.

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen.

Der Ssangyong Musso Grand wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen.