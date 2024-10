Ssangyong Korando SUV: Das Allrad-Imperium schlägt wieder zu

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Ssangyong dem Korando SUV zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform von Ssangyong. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Der Siegeszug des Ssangyong Korando SUV beginnt im Jahr 1997. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Ssangyong SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Ssangyong Korando SUV, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wieviel Technik bietet das Ssangyong Korando SUV?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Korando mit einem 2,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 98 PS beziehungsweise bis zu 219 PS. In flinken 16,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 185 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 148 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 179 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 14,2 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie komfortabel ist man im Ssangyong Korando SUV unterwegs?

Serienmäßig mit an Bord sind ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 486 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,41 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.312 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,83 Tonnen hat das Modell Korando aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Ssangyong Korando zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Standardmäßig wird der Ssangyong Korando mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Ssangyong mit Allrad zu haben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Ssangyong Korando SUV?

Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Ssangyong Korando SUV sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Ssangyong Korando SUV kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Ssangyong Korando SUV?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Ssangyong Korando SUV interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ssangyong per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für das Ssangyong Korando SUV: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Ssangyong Korando SUV für nur 22.848 €

Unser erstes Angebot des Ssangyong Korando SUV hat einen Kaufpreis von 22.848 €. Sie sparen 800 € bei einem Listenpreis von 23.648 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Ssangyong Korando: 36.249 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Ssangyong Korando auch für 36.249 € anbieten, statt bisher für 40.812 €. Der Rabatt von 4.563 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Korando kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 7.200 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 369 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ssangyong Korando zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Ssangyong Korando SUV: Bei uns für lediglich 38.849 € besonders günstig

Dieses Ssangyong Korando SUV ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 38.849 €. Man spart beachtliche 1.551 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 424 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Ssangyong Korando SUV sichern!

Das Ssangyong Korando SUV wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Korando zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.