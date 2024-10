Der Mitsubishi ASX macht klare Ansagen

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Mitsubishi SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der ASX, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

114 PS oder 150 PS PS - Das ist die Frage beim Mitsubishi ASX

Das Leistungsspektrum des Mitsubishi ASX beginnt mit einem 2,2-Liter-Motor mit 114 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,2-Liter-Aggregat mit 150 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h sorgt. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Mitsubishi ASX, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.