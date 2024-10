Der Mitsubishi Outlander - Topleistung und einzigartiges Design

Der Mitsubishi Outlander stellt die ultimative smarte Verbindung von Funktionalität und Agilität dar. Das progressiv-athletische Design verleihen ihm eine besondere Stellung im SUV-Segment. Die fortschrittlichen Motoren sind leise und effizient, können aber durchaus ihre Power auch akustisch unter Beweis stellen. Das Raumangebot des Outlander ist maßgebend und auch die Assistenzsysteme sind voll auf der Höhe der Zeit.

Der Mitsubishi Outlander sprintet in 12,6 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mitsubishi Outlander 136 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,4-Liter-Maschine 284 PS. Somit sind 220 km/h Spitze drin. Egal ob Benziner, Diesel sowie Hybrid (Elektro/Benzin), Automatik oder manueller Schaltung, der Mitsubishi Outlander ist immer eine gute Kaufentscheidung. Bei auto.de finden Sie garantiert günstige Angebote, egal ob Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter.