Im Audi RS Q8 geht es um komfortables Reisen

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Audi dem RS Q8 zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Ingolstädter. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Audi RS Q8, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Audi, ist eine Baureihe, die sich seit einem Jahr auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2020 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor einem Jahr war der RS Q8 ohne Frage ein Trendsetter im Segment der Premium-SUV. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 5,01 Meter lange Audi RS Q8 den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Wieviel Leistung hat der Audi RS Q8?

Der 4,0-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Audi RS Q8 beim Fahren. Schon mit dem 600 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den RS Q8 in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Der Motor bietet 800 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2200 U/min Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 12,3 Liter Benzin bzw. 12,3 Liter Benzin ein.

Ist der Innenraum des Audi RS Q8 ausgewogen und innovativ?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sitzheizung, Servolenkung, Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik, Lenkradheizung, Start/Stop-Automatik, Navigationssystem, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Bluetooth-Schnittstelle und Multifunktionslenkrad. Für das Gepäck gibt es 605 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.755 Liter werden. Zum Rennwagen wird der Audi RS Q8 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 2,39 Tonnen auf die Waage. Die Ausstattung erfreut mit einer Acht-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Wer will, sucht sich einen Audi RS Q8 mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim Audi RS Q8 in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Die Ausstattung des RS Q8 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi RS Q8 als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Audi RS Q8 gelangen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Audi RS Q8 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den RS Q8 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Audi RS Q8. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi RS Q8 sichern

Der Audi RS Q8 für nur 161.249 €

Wer sich für den Audi RS Q8 entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den RS Q8 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 32.200 €, einer Rate von 1.753 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Audi RS Q8 für 168.949 €

Unser zweites Angebot des Audi RS Q8 können wir für 168.949 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 35.580 € zum Marktpreis von 204.529 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 17 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den RS Q8 mit 1.530 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 33.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Audi RS Q8 bis zu 19.987 € sparen

Momentan bieten wir den Audi RS Q8 auch für 170.549 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 19.987 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 190.536 € liegt. Bei 10 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der RS Q8 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.678 € vor und eine Anzahlung von 34.100 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi RS Q8 zu

Der Audi RS Q8 wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS Q8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.