Skoda Octavia Combi Scout

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Mittelklasse-Kombi nicht wegzudenken. Skoda weiß eben, warum sie den Skoda Octavia Combi Scout nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Die Markteinführung war vor dreiundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Skoda auch besonders ansprechend sein. Der Octavia Combi leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Welche Leistungsdaten liefert der Skoda Octavia Combi Scout?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 180 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Skoda Octavia immerhin schon mit 90 PS an den Start. Die 13 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Octavia nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 235 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 145 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 310 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 8 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,4 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 5,1 Litern Diesel bzw. 6,5 Litern arrangieren.

Welche Ausstattung besitzt der Skoda Octavia Combi Scout?

Die Verarbeitung des Skoda Octavia Combi Scout bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Skoda zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,51 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Skoda Octavia vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine DSG-Automatik. Serienmäßig wird der Skoda Octavia mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Skoda Octavia Combi Scout mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Gilt Safety First auch für den Skoda Octavia Combi Scout?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Skoda Octavia Combi Scout ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Skoda Octavia Combi Scout?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Skoda Octavia Combi Scout zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Skoda Octavia Combi Scout günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Skoda Octavia Combi Scout für nur 28.789 €

Unser erstes Angebot des Skoda Octavia Combi Scout hat einen Kaufpreis von 28.789 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 29.889 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Skoda Octavia: 29.789 €

Unser zweites Kaufangebot des Skoda Octavia Combi Scout können wir für 29.789 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 30.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Skoda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Skoda Octavia Combi Scout bis zu 1.400 € sparen

Dieser Skoda Octavia Combi Scout ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 36.489 €. Man spart beachtliche 1.400 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 389 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Skoda Octavia Combi Scout

Der Skoda Octavia Combi Scout wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.