Audi A1 Limousine: Ingolstädter mit guten Manieren

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A1 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 185 PS schwebt die 1,74 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Elf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Die Audi A1 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Audi eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Welche Leistungsdaten liefert die Audi A1 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A1 mit einem 1,2-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 86 PS an. Maximal leistet er bis zu 185 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 11,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 227 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 160 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 5,9 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie komfortabel ist man im Audi A1 Limousine unterwegs?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein USB-Anschluss, eine Servolenkung, eine Sprachsteuerung un eine Zentralverriegelung und viele Features mehr Einzug gehalten. Für das Gepäck gibt es 270 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 920 Liter werden. Das Gewicht von 1,74 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi A1 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi A1 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik ausgeliefert. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi A1 Limousine?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi A1 Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi A1 Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Audi A1 Limousine?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Audi A1 Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für die Audi A1 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Audi A1 Limousine für nur 24.989 €

Unser erstes Angebot der Audi A1 Limousine hat einen Kaufpreis von 24.989 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 25.989 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Audi A1 Limousine: Günstige Alternativen mit 800 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der Audi A1 Limousine können wir für 18.789 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 19.589 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi A1 Limousine: Bei uns für nur 17.289 € als echtes Schnäppchen zu haben

Im Moment bieten wir den Audi A1 auch für 17.289 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der A1 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Audi A1 Limousine nicht zu haben

Der positive Eindruck der Audi A1 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.