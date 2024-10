Audi RS e-tron GT: Allrad-Ingolstädter mit vielen inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi RS e-tron als Elektroauto an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 598 PS schwebt die 2,86 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Erfolgsgeschichte des Audi RS e-tron GT beginnt im Jahr 2021. Mit dem Audi RS e-tron GT entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der RS e-tron besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Ein-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame E-Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Kann der vollektrische Audi RS e-tron GT mit Leistung beeindrucken?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Ingolstädter an. Satte Pluspunkte sammelt der Audi RS e-tron beim Fahren. Schon mit dem 598 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Und mit 3,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Audi für den RS e-tron im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren Motor auf Touren und in 3,3 Sekunden auf Tempo 100. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 830 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen RS e-tron GT wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie bequem reist man im Audi RS e-tron GT?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der RS e-tron damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Audi hat neben Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, einem USB-Anschluss und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,99 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 660 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.660 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 2,86 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi RS e-tron vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Ein-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Audi nicht erhältlich. Wer will, kauft sich einen Audi RS e-tron GT mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi RS e-tron GT?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der RS e-tron gut aufgestellt. Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 7 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi RS e-tron GT mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Audi RS e-tron GT?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi RS e-tron GT auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Audi RS e-tron GT Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi RS e-tron GT für nur 92.449 €

Wer sich für den Audi RS e-tron GT interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 92.449 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 93.549 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi RS e-tron: 89.949 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi RS e-tron GT können wir für 89.949 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 4.500 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 94.449 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 5 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den RS e-tron GT für 909 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 17.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi RS e-tron GT zu

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Audi RS e-tron GT wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS e-tron zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.