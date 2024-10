Der Audi e-tron bringt einen gekonnt vorwärts

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Audi e-tron Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Der Audi e-tron verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Audi e-tron bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Audi e-tron handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Kann der vollektrische Audi e-tron mit Leistung beeindrucken?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Ingolstädter an. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 313 PS beziehungsweise bis zu 503 PS. In flinken 6,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 210 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 190 km/h Spitze. Der Motor bietet 540 Newtonmeter Drehmoment. in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 973 Newtonmeter Drehmoment an. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-tron wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Audi e-tron?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Servolenkung, Zentralverriegelung, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Schnittstelle, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Navigationssystem und Sitzheizung. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 660 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.660 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,9 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 2,45 Tonnen hat das Modell e-tron aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Ratsam ist es, den Audi e-tron mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Audi e-tron?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Audi auf Innovation und spendiert dem e-tron zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 7 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi e-tron mit ein.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Audi e-tron?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi e-tron

Der Audi e-tron für nur 65.189 €

Unser erstes Angebot des Audi e-tron hat einen Kaufpreis von 65.189 €. Sie sparen 3.600 € bei einem Listenpreis von 68.789 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Audi e-tron: 33.989 €

Unser zweites Kaufangebot des Audi e-tron können wir für 33.989 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 2.200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 36.189 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Momentan bieten wir den Audi e-tron auch für 29.989 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der e-tron entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Audi e-tron nicht zu haben

Der Audi e-tron wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den e-tron zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.