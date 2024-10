Der Audi Q5 - Topleistung und einzigartiges Design

Ein SUV bei dem weitergedacht wurde: Der Audi Q5. Das markante Design und die kraftvolle Ausstrahlung, zusammen mit dem intelligenten Allradsystem, machen aus dem Audi Q5 eine Fahrmaschine, die in der Innenstadt aber auch Offroad eine gute Figur macht. Hochwertige Materialien, Verarbeitung auf hohem Niveau, zusammen mit der samtigen Automatik, sprechen für den Q5. Die gebotenen innovativen Antriebssysteme (als Benziner oder Diesel) machen aus dem SUV ein interessantes Angebot.

Der Audi Q5 ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi Q5 143 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3,2-Liter-Maschine 286 PS PS. Somit sind 237 km/h Spitze drin. Er ist sowohl als Benziner, Diesel, Hybrid (Elektro/Benzin) erhältlich. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Audi Q5, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.