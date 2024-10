Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Audi dem Q5 Sportback Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Ingolstädter. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die Markteinführung war vor null Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das Fahrverhalten des SUV ist trotz des Sanftmuts dynamisch, die Servolenkung gefällt mit Leichtgängigkeit und liefert trotzdem angenehm präzise Rückmeldungen über die Fahrbahnbeschaffenheit. Selbst die Bremsen sind gut dosierbar, nthalten sich jeder negativen Auffälligkeit und ruhen sich beim Rekuperieren kurzzeitig aus. So liefert der Audi Q5 Sportback eine überzeugende Performance ab, die mit seinem Allrad natürlich eine zusätzlich Aufwertung erfährt.

Was sind die technischen Daten des Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Q5 Sportback startet mit einem Hybrid-Aggregat. Immerhin bis zu 299 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Und mit 6,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Mit 6,1 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Audi 2,66 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Q5 Sportback wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,8 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Audi als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Liefert der Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Mit Lenkradheizung, Servolenkung sowie USB-Anschluss bietet der Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Audi hat ein Ladevolumen von 455 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.365 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,69 Metern. Das Gewicht von 2,15 Tonnen geht für ein SUV wie dem Audi Q5 Sportback vollkommen in Ordnung. Der Hybrid-Audi erfreut mit einer Sieben-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid aus?

Die Ausstattung des Q5 Sportback im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen.

Der Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid für nur 72.458 €

Wer sich für den Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 72.458 € spart man 10.185 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 82.643 € liegt.

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid können wir für 72.458 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 10.347 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 82.805 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 12 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Q5 Sportback Plug-in-Hybrid für 628 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 14.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Dieser Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 72.458 €. Man spart beachtliche 10.480 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 627 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 14.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Audi Q5 Sportback Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q5 Sportback zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.