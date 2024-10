Audi Q5 Sportback: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi Q5 als Benziner vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 272 PS schwebt der 1,9 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die Erfolgsgeschichte des Audi Q5 Sportback beginnt im Jahr 2008. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Audi SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Audi Q5 Sportback, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wieviel Leistung hat der Audi Q5 Sportback?

Der 3,2-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Audi Q5 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 180 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 258 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 272 PS. Die 11,4 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Q5 nur 5,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 234 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 320 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 580 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 9,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Offeriert der Audi Q5 Sportback viele Extras?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Start/Stop-Automatik, ein Multifunktionslenkrad, eine Sitzheizung un 3-Zonen-Klimaautomatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 540 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,63 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.560 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Audi vor allem als SUV aus. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des SUV liefert. Der Audi Q5 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Aber wer will, ordert sich einen Audi Q5 Sportback mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Audi Q5 Sportback?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi Q5 Sportback sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi Q5 Sportback kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Audi Q5 Sportback günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi Q5 Sportback auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Audi Q5 Sportback günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi Q5 Sportback für nur 50.089 €

Unser erstes Angebot des Audi Q5 Sportback hat einen Kaufpreis von 50.089 €. Sie sparen 1.900 € bei einem Listenpreis von 51.989 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Audi Q5 Sportback mit 500 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 10.000 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Audi Q5: 72.458 €

Unser zweites Kaufangebot des Audi Q5 Sportback können wir für 72.458 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 10.185 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 82.643 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 12 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Q5 Sportback für 629 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 14.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Audi Q5 Sportback bis zu 10.347 € sparen

Momentan bieten wir den Audi Q5 auch für 72.458 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 10.347 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 82.805 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Q5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 628 € vor und eine Anzahlung von 14.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi Q5 Sportback

Der Audi Q5 Sportback wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.