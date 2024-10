Der Audi RS6 ist als Kombi und Limousine erhältlich.

Der Audi RS6 weiß zu überzeugen. Das Design der Limousine jedenfalls wirkt stimmig, elegant und legt damit einen klassentypischen Auftritt hin. Zuweilen lässt sich bei genauerer Betrachtung die attraktive Silhouette eines Coupés erkennen. Die Motorleistung (bis zu 605 PS), die gute Verarbeitung und die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten machen den RS6 zu einem begehrten und günstigen Fahrzeug. Besonders die Automatik überzeugt viele Autofahrer zum Kauf.

Die wohl mit gefragteste Fahrzeugklasse ist die der Kombis, zu denen auch der Audi RS6 Kombi zählt. Der Kombi gilt als Allroundtalent und ist enorm vielseitig einsetzbar. Sie sind als Familienauto, Reisemobil oder komfortabler Alleskönner geeignet. Beliebt ist der Audi RS6 auch deshalb, weil bei ihnen eine große Palette an Optionen zur Verfügung steht. Sie bestechen mit verschiedensten Motorisierungen, Allrad, und unterschiedlichen Kraftstoffarten.

Audi RS6: 605 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi RS6 450 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 5-Liter-Maschine 605 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten auf auto.de finden Sie günstige Kaufangebote jeder Art zum Audi RS6.