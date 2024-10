Audi Q7: Jetzt bei auto.de erhältlich

Als Audi den Q7 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2006 erstmals die Bühne betrat. Der Audi Q7 kann als SUV geordert werden.

Audis SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Q7, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 5,09 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 204 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 500 PS Leistung drin. Der 6,0-Liter-Achtzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 250 km/h können maximal gefahren werden. In 9,1 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Audi mitbringt. 3500 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 1000 Newtonmetern. Der Normverbrauch liegt bei 13,6 Litern auf Hundert Kilometer. Der Audi Q7 bringt 2 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum, mit 775 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 5,09 Meter Länge.

Der Audi Q7 ist mit Allrad zu haben

Diese Version des Audi Q7 verfügt über Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sechs-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht.. Als Standard ist der Audi Q7 mit ABS, ESP und Traktionskontrolle unterwegs. Wahlweise sind LED-Scheinwerfer zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

