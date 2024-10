Warum es sich lohnt einen Audi R8 zu kaufen

Der Audi R8 - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Das der Audi R8 die Herzen höher schlagen lässt, ist schon fast selbsterklärend. Das Coupé sieht den Betrachter in seinen Bann mit seiner wohlproportionierten Form, die ungeachtet vom Blickwinkel nichts von ihrer Anziehungskraft verliert. Auch die flache und gestreckte Silhouette des R8 kann nur als gelungen bezeichnet werden. Dank der kraftvollen Motoren (Benziner), die in der Topmotorisierung durch die 611 PS zustande kommen, beherrscht der Audi zügige Fahrten genauso wie sanftes dahingleiten auf kurvigen Pisten. Sowohl eine Automatik wie manueller Schaltung stehen dafür zur Verfügung.

Der Audi R8 ist als Cabrio verfügbar. Beim Audi R8 Cabrio wird das Fahrgefühl groß geschrieben und der Blick in den Himmel lässt das Gewöhnliche vergessen. Die geschwungene Linien des R8 lassen dem Audi offen wie geschlossen als ungemein attraktives Fahrzeug dastehen, dessen kraftvoller Motor, egal ob als Benziner sowie die sanfte Automatik zu einem gefragten und oft gekauften Favoriten werden lassen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Audi R8

Je nach Motorisierung (mit Benziner) sind 420 PS in der Basismotorisierung und 611 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 5,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 330 km/h. Die Antriebspalette besteht aus konventionellen Verbrennern (Benziner). Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Audi R8 zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.