Audi e-tron Sportback: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Audi e-tron Sportback Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Erfolgsgeschichte des Audi e-tron Sportback beginnt im Jahr 2020. Als eines der robusten Modelle von Audi erntet der e-tron bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Was sind die technischen Daten des Audi e-tron Sportback?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der e-tron mit einem Elektro-Motor. Das SUV-Modell bietet bis zu 503 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi e-tron immerhin schon mit 313 PS an den Start. Und mit 6,8 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Audi für den e-tron im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren Motor auf Touren und in 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Ingolstädter aber immerhin schon 190 km/h. Hinzu kommen mindestens 540 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 973 Newtonmeter haben. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-tron Sportback wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi e-tron Sportback?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der e-tron zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Navigationssystem, Multifunktionslenkrad bis Bluetooth-Schnittstelle alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Die Platzverhältnisse im e-tron sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 660 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.660 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,9 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 3,25 Tonnen geht für ein SUV wie dem Audi e-tron vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Ratsam ist es, den Audi e-tron Sportback mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Nimmt man im Audi e-tron Sportback sicher am Straßenverkehr teil?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Audi auf Innovation und spendiert dem e-tron zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi e-tron Sportback als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man ein günstiges Audi e-tron Sportback Angebot anfragen?

Auf auto.de das deutsche SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi e-tron Sportback zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Audi e-tron Sportback: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Audi e-tron Sportback für nur 33.989 €

Unser erstes Angebot des Audi e-tron Sportback hat einen Kaufpreis von 33.989 €. Sie sparen 2.200 € bei einem Listenpreis von 36.189 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Audi e-tron Sportback für 70.149 €

Unser zweites Angebot des Audi e-tron Sportback können wir für 70.149 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 600 € zum Marktpreis von 70.749 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 1 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi e-tron Sportback: Angebot Nr. 3 für 43.149 €

Im Moment bieten wir den Audi e-tron auch für 43.149 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der e-tron entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Audi e-tron Sportback fahren!

Der Audi e-tron Sportback wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den e-tron zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.