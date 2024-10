Die Audi S8 Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Audi S8 Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit 2013 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,15 Metern ist der S8 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi S8 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für einen sportlichen Auftritt.

Was sind die technischen Daten der Audi S8 Limousine?

Der 4,0-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 85 PS auf 605 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. In flinken 4,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Hinzu kommen mindestens 650 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1700 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 700 Newtonmeter haben. An Bord ist der TFSI Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi S8 Limousine?

Die Audi S8 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,95 Tonnen hat das Modell S8 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der Acht-Stufen-S-Tronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Ratsam ist es, den Audi S8 Limousine mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Audi S8 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Audi S8 Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Premium-Limousine liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi S8 Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi S8 Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Audi S8 Limousine?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für die Audi S8 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Audi S8 Limousine für nur 128.558 €

Unser erstes Angebot der Audi S8 Limousine hat einen Kaufpreis von 128.558 €. Sie sparen 22.137 € bei einem Listenpreis von 150.695 €. Das sind satte 15 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die Audi S8 Limousine mit 1.145 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 25.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Audi S8: 91.449 €

Unser zweites Angebot der Audi S8 Limousine können wir für 91.449 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 3.000 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 94.449 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 3 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi S8 Limousine bis zu 2.700 € sparen

Diese Audi S8 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 93.449 €. Man spart beachtliche 2.700 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Audi S8 Limousine fahren!

Der positive Eindruck der Audi S8 Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.