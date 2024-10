Audi RS Q3 Sportback: Allrad-Ingolstädter mit reichlich inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi RS Q3 als Benziner vor. Mit seiner starken Leistung von satten 211 PS schwebt der 1,83 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor zehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit dem Audi RS Q3 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der Audi natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Motors sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Macht der Audi RS Q3 Sportback mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Audi RS Q3 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 150 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 211 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 211 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 9,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 199 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 380 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 5,9 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,7 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Offeriert der Audi RS Q3 Sportback viele Extras?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Audi RS Q3 Sportback Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 460 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,39 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.365 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,83 Tonnen geht für ein SUV wie dem Audi RS Q3 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi RS Q3 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des SUV liefert. Die Kraft des RS Q3 Sportback wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Ratsam ist es, den Audi RS Q3 Sportback mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Bringt Sie ein Audi RS Q3 Sportback sicher von A nach B?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Audi RS Q3 Sportback sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi RS Q3 Sportback?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Audi RS Q3 Sportback Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi RS Q3 Sportback für nur 62.749 €

Unser erstes Angebot des Audi RS Q3 Sportback hat einen Kaufpreis von 62.749 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 63.049 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Audi RS Q3 Sportback mit 653 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 12.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Jetzt unschlagbar günstig Audi RS Q3 Sportback fahren!

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim RS Q3 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi RS Q3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Audi RS Q3 Sportback wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS Q3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.