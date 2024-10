Audi S5 Coupé: Allrad-Coupé mit reichlich inneren Werten

Audi baut die S5-Sparte um das S5 Coupé aus, dessen Achtzylinder im S5 aus 4,2 Litern Hubraum 354 PS schöpft. Der Motor beschleunigt ihn in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Vortrieb endet bei einer Spitzengeschwindigkeit von beachtlichen 250 km/h. Seit 2007 ist er nun schon auf dem Markt. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der S5 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der S5 promenieren und zieht die Blicke auf sich.

Wieviel Technik bietet das Audi S5 Coupé?

Der 4,2-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder. Das Modell bietet bis zu 354 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi S5 immerhin schon mit 333 PS an den Start. In flinken 4,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Der Motor bietet 440 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2900 U/min An Bord ist der TFSI Benziner. Er verbraucht zwischen 8,1 und 10,8 Liter Benzin.

Wie bequem reist man im Audi S5 Coupé?

Das Audi S5 Coupé ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 830 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,64 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,02 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Was gibt es beim Audi S5 Coupé in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi S5 Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Audi S5 Coupé günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Audi bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt Audi S5 Coupé Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Audi S5 Coupé für nur 51.289 €

Unser erstes Angebot des Audi S5 Coupé hat einen Kaufpreis von 51.289 €. Sie sparen 2.500 € bei einem Listenpreis von 53.789 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Audi S5: 53.189 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi S5 Coupé können wir für 53.189 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 2.600 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 55.789 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 5 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Audi S5 Coupé: Angebot Nr. 3 für 51.349 €

Dieses Audi S5 Coupé ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 51.349 €. Man spart beachtliche 500 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi S5 Coupé zu

Vergleichbar mit dem Audi S5, vermittelt das Audi S5 Coupé aufgrund der schmalen Fensterbänder ein sportliches Innenraum-Gefühl. Beim Fahren macht der S5 einen insgesamt sportlich-sicheren Eindruck, was auch damit zu tun hat, dass sein Schwerpunkt ziemlich tief liegt. Zudem verfügt er über eine breite Spur und der bewegliche Heckspoiler, der sich in zwei Positionen einstellen lässt, trägt dazu bei, die Stabilität beim Fahren noch zu erhöhen.