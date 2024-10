Der Kauf eines Audi Wagen lässt keine Wünsche offen

Bereits das Design des Audi SQ7 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Audi SQ7 kann als SUV geordert werden.

Der Audi SQ7 überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Audi SQ7 ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 435 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 435 PS Leistung drin. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 4,0-Liter-Achtzylinder-Motor. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,0-Liter-Achtzylinder-Aggregat. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. 4,8 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Die Motoren des Audi SQ7, die 900 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Bei 7,6 Litern Diesel gibt Audi als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 85 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. 1,97 Tonnen beträgt das Leergewicht des SQ7. Mit 5,07 Meter ist der SQ7 in Sachen Länge Klassenprimus.

Audi SQ7: 435 PS in der Topmotorisierung

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Audi SQ7. Ebenso eine Klimaanlage machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der Audi gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Besonders punktet hier der SQ7 mit sein Allrad.. Standardmäßig gibt es für den SQ7 ABS.

