Audi A6 Allroad Quattro

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Audi weiß eben, warum sie den Audi A6 Allroad Quattro nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Im Jahr 1998 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der A6-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Audi A6 Avant richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Wieviel Leistung hat Audi A6 Allroad Quattro?

Ein 4,2-Liter-Achtzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 110 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 299 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 10,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 201 km/h Spitze. Der Motor bietet 195 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Audi-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Audi für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 13,4 Litern an.

Wie bequem reist man im Audi A6 Allroad Quattro?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen Audi A6 Allroad Quattro Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Audi hat ein Ladevolumen von 455 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.590 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,83 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,85 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Der Audi erfreut außerdem mit einer Vier-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Audi A6 Allroad Quattro mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi A6 Allroad Quattro?

Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi A6 Allroad Quattro mit ein.

Wie einfach kann man Audi A6 Allroad Quattro im Internet kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi A6 Allroad Quattro zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Audi A6 Allroad Quattro: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Audi A6 Allroad Quattro wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.