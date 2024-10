Audi Q3 Plug-in-Hybrid: kompakt-SUV mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Audi Q3 Plug-in-Hybrid viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Audi Q3 Plug-in-Hybrid das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Q3 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Audi durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Erfolgsgeschichte des Audi Q3 Plug-in-Hybrid beginnt im Jahr 2021. Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Q3 hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Q3 Plug-in-Hybrid ist wirklich ein Audi - vom Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der Allrad-Audi ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter im Segment der SUV.

Macht der Audi Q3 Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Q3 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Immerhin bis zu 245 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 7,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 205 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Der Motor hat 250 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 5000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Audi 2,39 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Q3 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,9 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Audi als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Liefert der Audi Q3 Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 610 Liter - ein ordentlicher Wert. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.610 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 2,39 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Ausstattung erfreut mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Audi Q3 Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Audi Q3 Plug-in-Hybrid?

Das SUV bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Q3 gut aufgestellt. Seitenairbags, ABS und Traktionskontrolle tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi Q3 Plug-in-Hybrid beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi Q3 Plug-in-Hybrid ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi Q3 Plug-in-Hybrid wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi Q3 Plug-in-Hybrid?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi Q3 Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Audi Q3 Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid für nur 36.589 €

Unser erstes Angebot des Audi Q3 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 36.589 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Audi Q3 Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 8.420 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi Q3 Plug-in-Hybrid können wir für 56.189 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 8.420 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 64.609 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 13 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Q3 mit 478 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 11.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Audi Q3 Plug-in-Hybrid: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 4 % sichern

Dieser Audi Q3 Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 31.289 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi Q3 Plug-in-Hybrid zu

Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.