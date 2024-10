Im Audi Q8 Plug-in-Hybrid geht es um komfortables Reisen

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi Q8 als Hybrid vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 381 PS schwebt der 3,05 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Audi Q8, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Audi, ist eine Baureihe, die sich seit null Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2021 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor null Jahren war der Q8 ohne Frage eine Bereicherung im Segment der SUVs. Der Audi Q8 Plug-in-Hybrid bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Q8 hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Q8 Plug-in-Hybrid ist wirklich ein Audi - vom Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,99m lange Allrad-Audi ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter im Segment der SUV.

Ist der Audi Q8 Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 381 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 5,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Mit 240 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 600 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1340 U/min zur Verfügung stehen. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Audi 3,05 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Q8 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 2,6 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Audi als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Welche Ausstattung besitzt der Audi Q8 Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des Audi Q8 Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Audi zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,99 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 505 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.625 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 2,51 Tonnen hat das Modell Q8 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme In Verbindung mit der Acht-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Ratsam ist es, den Audi Q8 Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Was gibt es beim Audi Q8 Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Audi Q8 Plug-in-Hybrid mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das Premium-SUV liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi Q8 Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi Q8 Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie kann man sich ein günstiges Audi Q8 Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Audi bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt Audi Q8 Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi Q8 Plug-in-Hybrid für nur 81.089 €

Wer sich für den Audi Q8 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 81.089 € spart man 2.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 83.789 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi Q8 Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 2.500 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi Q8 Plug-in-Hybrid können wir für 63.989 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 2.500 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 66.489 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi Q8 Plug-in-Hybrid: Bei uns für lediglich 99.558 € besonders günstig

Im Moment bieten wir den Audi Q8 auch für 99.558 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 13.062 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 112.620 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Q8 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 796 € vor und eine Anzahlung von 19.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Audi Q8 Plug-in-Hybrid sichern!

Der Audi Q8 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.