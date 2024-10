Der Audi A7 bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Audi A7 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2010 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Audi A7 ist erhältlich als Kombi. Die Autobauer von Audi gelten als Spezialisten für geräumige Kombis und offensichtlich haben die Entwickler diese Fähigkeiten trotz der Konzentration auf die SUV-Manie nicht verlernt. Mit dem Audi A7 zeigen sie vielmehr, dass schöne Kombis noch immer ihre Berechtigung auf einem Markt haben, der inzwischen in allen Segmenten von den hochbeinigen Stadtgeländewagen dominiert wird.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 190 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 420 PS Leistung drin. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,0-Liter-Achtzylinder-Aggregat, der seine Power über seinen Frontantrieb liefert. 250 km/h können maximal gefahren werden. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 8,3 Sekunden. 3000 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 650 Newtonmetern. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 9,6 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. Der Audi A7 bringt 1,91 Tonnen auf die Waage. Mit 4,98 Meter verfügt der A7 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 535 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1390 Liter.

Typisch für den Audi A7 ist die Ausstattung. Die seit 2010 erhältlichen Modelle glänzen mit Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Sieben-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Und wenn auf einem Audi A7 Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Frontantrieb gehört beim Audi A7 auch zum Repertoire. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Seitenairbag.

