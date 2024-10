Der Kauf eines Volvo XC 90 lässt keine Wünsche offen

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Volvo SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie XC 90, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Die vielen Vorteile des Volvo XC 90

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Volvo XC 90 163 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 4,4-Liter-Maschine 408 PS. Somit sind 230 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) werden mittlerweile angeboten, ohne dabei Einbußen beim Fahrspaß hingenommen werden müssen. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an SUV wie den Volvo XC 90 und das zu günstigen Konditionen.