Volvo S90 Limousine: Alter Schwede

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Volvo S90 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 1996 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Volvo den S90. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Volvo schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Volvo geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: LED-Scheinwerfer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit LED-Licht-Technik.

Was sind die technischen Daten der Volvo S90 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der S90 mit einem 2,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 408 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 150 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Volvo. In flinken 8,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 480 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 2 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 11,8 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,4 Litern Diesel bzw. 4,8 Litern arrangieren.

Wie bequem reist man im Volvo S90 Limousine?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein Navigationssystem, ein USB-Anschluss, ein Multifunktionslenkrad un eine Bluetooth-Schnittstelle und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 500 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,96 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,88 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der S90 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Geartronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Schweden liefert. Die Kraft der S90 Limousine wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der S90 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, ordert sich einen Volvo S90 Limousine mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim Volvo S90 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Volvo auf Innovation und spendiert dem S90 zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Volvo S90 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie kann man sich ein günstiges Volvo S90 Limousine Angebot sichern?

Auf auto.de die Volvo S90 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volvo S90 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Volvo S90 Limousine

Die Volvo S90 Limousine für nur 46.649 €

Wer sich für die Volvo S90 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 46.649 € spart man 6.762 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 53.411 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den S90 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 9.300 €, einer Rate von 628 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Volvo S90: 47.749 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Volvo S90 Limousine können wir für 47.749 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 11.109 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 58.858 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses Volvo-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann die S90 Limousine für 624 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Volvo S90 Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 12 % sichern

Im Moment bieten wir den Volvo S90 auch für 47.649 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.235 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 53.884 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man mit dem Volvo ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der S90 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 645 € vor und eine Anzahlung von 9.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Volvo S90 Limousine nicht zu haben

Die Volvo S90 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S90 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.