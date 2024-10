Audi A3 Sportback e-tron: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Der flinke Audi A3 Sportback e-tron überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Achtzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Mit dem Audi A3 Sportback e-tron entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der A3 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Hybrid-Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Ist der Audi A3 Sportback e-tron so sparsam wie ein Diesel?

Ein Vierzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 250 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A3 immerhin schon mit 90 PS an den Start. Die 7,6 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem A3 nur 6,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 222 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 148 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1600 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den Audi A3 Sportback e-tron gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,6 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie komfortabel ist man im Audi A3 Sportback e-tron unterwegs?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Sitzheizung, eine Servolenkung, ein USB-Anschluss un eine Bluetooth-Schnittstelle und viele Features mehr Einzug gehalten. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 280 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Das Gewicht von 1,61 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi A3 vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des A3 Sportback e-tron aus.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi A3 Sportback e-tron?

Die Limousine bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der A3 gut aufgestellt. Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi A3 Sportback e-tron ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Audi A3 Sportback e-tron fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi A3 Sportback e-tron auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Audi A3 Sportback e-tron Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi A3 Sportback e-tron für nur 21.789 €

Wer sich für den Audi A3 Sportback e-tron entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 21.789 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.889 € liegt. Das ist ein Rabatt von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A3 Sportback e-tron: Günstige Alternativen mit 1.400 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Audi A3 Sportback e-tron können wir für 22.089 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.400 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 23.489 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Audi A3 Sportback e-tron: Bei uns für lediglich 22.489 € besonders günstig

Im Moment bieten wir den Audi A3 auch für 22.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.389 € liegt. Bei 11 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Audi A3 Sportback e-tron fahren!

Der Audi A3 Sportback e-tron wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.