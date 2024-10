Welche Kombis gibt es?

Können Kombis auch sportlich sein?

Welche Vorteile hat ein Kombi Automatik?

Wo kann ich einen günstigen Kombi mit Automatik kaufen?

Kombi ist ein Überbegriff für Fahrzeuge mit einer Seitenlinie, die sich am Heck kaum oder gar nicht absenkt. Im Unterschied zur Limousine ist das Gepäckabteil auch nicht vom Innenraum abgetrennt. Außerdem haben Kombis im Unterschied zum Stufenheck mehr Kapazität beim Ladevolumen. Mit umgeklappter Rücklehne ergibt sich ein sehr üppiger Stauraum mit dem man auch sperriges Transportgut befördern kann. Viel Platz war schon immer das Hauptargument für den klassischen Kombi . Da brachte dem Kombi früher oft den Ruf ein, auf der einen Seite sehr nützlich zu sein, aber dafür auch sehr bieder und langweilig.Dieses Bild hat sich in der Zwischenzeit geändert. Die Hersteller haben verstanden, das Kunden den praktischen Nutzen schätzen, aber auch in Sachen Design und Sportlichkeit Ansprüche stellen. Einige Autobauer haben darauf reagiert in dem sie Sportkombis ins Sortiment aufgenommen haben mit eigenen Bezeichnungen wie Shooting Brake. Hier wären der Mercedes-Benz CLA und Mercedes-Benz CLS oder der zu nennen oder der Kia Proceed. Marken wie Jaguar nutzen auch die Formulierung wie Sportbrake. Hersteller wie Kia oder Seat nennen ihre Kombis Sportswagon. Bei diesen Fahrzeugen werden ins besonders die Fahrleistungen zusammen mit einer dynamischen wirkenden Karosserie hervorgehoben. Manchmal geht es aber auch zur Last des Stauraums und der Praktikabilität. Wahre Platzwunder: Hochdachkombis Eine komplett andere Richtung schlagen die sogenannten Hochdachkombis ein, wie etwa der Renault Kangoo Mercedes-Benz Citan oder Opel Combo . Mit einer erhöhten Karosserie gehen viele Modelle in Richtung Van und verfügen über intelligente Raumkonzepte und sehr viel Platz. Auch in diesem Segment bieten die Hersteller sehr oft eine Automatik an.Ein zentrales Ausstattungsfeature, was unsere Kunden suchen, die sich für einen Kombi interessieren, ist eine Automatik. Das kommt nicht ohne Grund. Eine moderne Automatikschaltung bietet viele Vorteile gegenüber einer gewöhnlichen Handschaltung. Vorbei sind die Zeiten, wo eine Automatik als altbacken und behäbig gilt.Die moderne Automatik trägt maßgeblich zum Fahrkomfort bei, arbeitet ohne Zugkraftunterbrechung und reagiert somit schneller und präziser. Längst haben die Autobauer den Spritverbrauch gedrosselt. Die Technik wechselt die Gänge so optimal und ohne zu ruckeln, wie es der Autofahrer nicht besser schafft. Moderne Automatikgetriebe passen sich sogar der Fahrweise des Menschen am Steuer an und schalten je nach dessen Fahrweise eher geruhsam oder eher rasant. Wir haben eine große Auswahl an Fahrzeugen der Kategorie Kombi Automatik zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen und junge Gebrauchtwagen. Unsere Kunden können bei der Bezahlung frei wählen. Egal ob Barkauf, Finanzierung oder Leasing. Unsere Berate helfen Ihnen gerne dass passende Angebot zu finden.