Im Skoda Enyaq iV geht es um komfortables Reisen

Bei Skoda geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Skoda Enyaq iV als Elektroauto vor. Mit seiner starken Leistung von satten 204 PS schwebt der 2,09 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die Erfolgsgeschichte des Skoda Enyaq iV beginnt im Jahr 2021. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Skoda SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Skoda Enyaq iV, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wieviel Technik bietet der Skoda Enyaq iV?

Ein leistungsgerechter Motor treibt die Volkswagen-Tochter an. Immerhin bis zu 204 PS liefert der E-Antrieb als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 148 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Skoda. Er sprintet in 11,4 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 160 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 220 Nm Drehmoment Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 425 Newtonmeter haben. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Skoda jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen Enyaq iV wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Ist der Innenraum des Skoda Enyaq iV ausgewogen und innovativ?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung, eine Sitzheizung, ein Multifunktionslenkrad un eine Servolenkung und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,65 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 585 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.710 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,94 Tonnen hat das Modell Enyaq iV aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Ein-Stufen-Automatik ausgeliefert. Skoda schwört beim Enyaq iV auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Enyaq iV verfügbar. Ratsam ist es, den Skoda Enyaq iV mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Skoda Enyaq iV?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Skoda Enyaq iV mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das SUV liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Traktionskontrolle, ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Skoda Enyaq iV beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Skoda Enyaq iV ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Skoda Enyaq iV wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie kann man sich ein günstiges Skoda Enyaq iV Angebot sichern?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Skoda Enyaq iV zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Skoda Enyaq iV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Skoda Enyaq iV für nur 36.089 €

Unser erstes Angebot des Skoda Enyaq iV hat einen Kaufpreis von 36.089 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 37.489 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Skoda Enyaq iV: 29.889 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Skoda Enyaq iV können wir für 29.889 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.100 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 30.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Skoda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Skoda Enyaq iV bis zu 1.900 € sparen

Dieser Skoda Enyaq iV ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 48.089 €. Man spart beachtliche 1.900 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 491 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 9.600 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Skoda Enyaq iV: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Skoda Enyaq iV wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Enyaq iV zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.