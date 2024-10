Maserati - top-marke zu niedrigen preisen

Die Sportwagenmarke Maserati steht für schnelle Autos gepaart mit dem gewissen Etwas an Luxus. Sie ist neben Ferrari und Lamborghini die dritte traditionelle italienische Rennsport-Marke. Am 1. Dezember 1914 von den Brüdern Maserati in Bologna gegründet, entstanden nach verschiedenen Rennwagen ab 1946 auch Serienfahrzeuge. In den 1960er Jahren etwa kamen Klassiker wie der Quattroporte und der Ghibli auf die Straße. Nach einem Engagement von Citroen Ende der 60er Jahre gehört Maserati seit 1993 zu Fiat.