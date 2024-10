Maserati Quattroporte Limousine: Luxus-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Maserati geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Maserati Quattroporte als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 530 PS schwebt die 1,99 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Siebzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,26 Metern ist der Quattroporte ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Maserati besonders flach geformt. Maserati sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Maserati Quattroporte Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Maserati-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 4,7-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder. Immerhin bis zu 530 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 275 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Maserati. Und mit 6,4 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Maserati zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 4,7-Liter-Motor auf Touren und in 4,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 307 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 250 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 451 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 650 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 9,6 und 18,9 Liter Benzin.

Wie komfortabel ist man im Maserati Quattroporte Limousine unterwegs?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Quattroporte damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Maserati hat neben einer Servolenkung, einer Sitzheizung und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Mit 5,05 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 530 Litern üppig bemessen. . Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell Quattroporte aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Maserati schwört beim Quattroporte auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Quattroporte verfügbar. Ratsam ist es, den Maserati Quattroporte Limousine mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Nimmt man im Maserati Quattroporte Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Maserati Quattroporte Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Maserati Quattroporte Limousine fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Maserati Quattroporte kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Quattroporte finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Maserati Quattroporte Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Maserati Quattroporte Limousine

Die Maserati Quattroporte Limousine für nur 60.649 €

Wer sich für die Maserati Quattroporte Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Maserati Quattroporte Limousine: Günstige Alternativen mit 10.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf der Maserati Quattroporte Limousine können wir für 79.949 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 10.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 90.049 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 11 %. Ein Leasing ist für dieses Maserati-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Maserati Quattroporte Limousine

Die Maserati Quattroporte Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Quattroporte zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.