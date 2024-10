Ford Transit Connect: Transporter mit reichlich inneren Werten

Tauglichkeit im Arbeitsalltag wird beim Ford Transit Connect groß geschrieben, denn ausgestattet mit einem Lasten-Fahrwerk und robustem Blechkleid ist er fast allen Herausforderungen auf Einsätzen auf unseren Straßen gewachsen. Mit dem kräftigen Benzin-Motor inklusive 116 PS kann man nicht nur auf kurzen Stadtrouten, sondern ebenso auf der Autobahn problemlos und schnell Meter machen. Das Fahrzeuggewicht von mindestens 1,8 Tonnen bleibt bei dieser Motorleistung Nebensache. Die Markteinführung war vor neunzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Der Transit Connect mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Ford Transit Connect muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Ford und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Was sind die technischen Daten des Ford Transit Connect?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Transit Connect mit einem 1,8-Liter-Motor. Immerhin bis zu 116 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 75 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Ford. In flinken 21 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 164 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 142 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 175 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 8,3 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Ist der Innenraum des Ford Transit Connect ausgewogen und innovativ?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will er sich auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, Sprachsteuerung, Servolenkung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Ford Transit Connect ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Transit Connect sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,57 Meter langen Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,8 Tonnen hat das Modell Transit Connect aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an. Der Ford Transit Connect wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Ford Transit Connect aus?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Ford Transit Connect beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Ford Transit Connect ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Ford Transit Connect wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Ford Transit Connect günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Ford Transit Connect sichern

Der Ford Transit Connect für nur 22.048 €

Unser erstes Angebot des Ford Transit Connect hat einen Kaufpreis von 22.048 €. Sie sparen 1.600 € bei einem Listenpreis von 23.648 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Ford Transit Connect: 24.858 €

Unser zweites Kaufangebot des Ford Transit Connect können wir für 24.858 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 3.400 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 28.258 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 12 %. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Transit Connect für 244 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 4.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Ford Transit Connect bis zu 3.400 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Ford Transit Connect auch für 24.858 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.258 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man mit dem Ford ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Transit Connect entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 244 € vor und eine Anzahlung von 4.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Ford Transit Connect

Der Ford Transit Connect wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Transit Connect zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.