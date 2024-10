Ford Transit Connect Kombi: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Ford weiß eben, warum sie den Ford Transit Connect Kombi nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Im Jahr 2013 verlässt der Ford erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Bei Ford sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Ford Transit Connect Kombi ist durch und durch ein Ford, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 2600 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 3.600 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Wieviel Technik bietet der Ford Transit Connect Kombi?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 25 PS auf 120 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Mit 171 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 230 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 285 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Ist der Innenraum des Ford Transit Connect Kombi ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung des Ford Transit Connect Kombi bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Ford zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Ford hat ein Ladevolumen von 2600 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 3.600 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,82 Metern. Das Gewicht von 1,84 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Ford Transit Connect vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Kombi liefert. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Gilt Safety First auch für den Ford Transit Connect Kombi?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Ford Transit Connect Kombi sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Ford Transit Connect Kombi?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Transit Connect kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Transit Connect finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Transit Connect Kombi. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Ford Transit Connect Kombi: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Ford Transit Connect Kombi für nur 22.048 €

Unser erstes Angebot des Ford Transit Connect Kombi hat einen Kaufpreis von 22.048 €. Sie sparen 1.600 € bei einem Listenpreis von 23.648 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Ford Transit Connect Kombi: Günstige Alternativen mit 1.000 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Ford Transit Connect auch für 20.489 € anbieten, statt bisher für 21.489 €. Der Rabatt von 1.000 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Transit Connect kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ford Transit Connect zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Ford Transit Connect Kombi: Bei uns für lediglich 21.249 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Ford Transit Connect auch für 21.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Transit Connect entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Ford Transit Connect Kombi

Der Ford Transit Connect Kombi wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Transit Connect zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.