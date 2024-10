Der Ford Galaxy bleibt keine Antwort schuldig

Der Ford Galaxy gehört als Van zu einer Fahrzeugklasse, die aus vielerlei Gründen zu den gesuchten Kandidaten gehören. Er hebt sich besonders mit ihrem enormen Platzangebot und seinem guten Reisekomfort von der Masse ab. Teilweise Bis zu 7 Insassen finden Platz im Ford Galaxy und können sicher und komfortabel kurze wie lange Strecken zurücklegen. Ein weiteres Plus beim Ford ist die Möglichkeit eines behindertengerechten Ausbaus. So können Menschen mit Handicap einfach und sicher zu wichtigen Terminen wie beispielsweise Arztbesuchen befördert werden. Auch der Transport von größeren und sperrigen Ladungen ist mit des Galaxy umsetzbar.

Ford Galaxy: 239 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Ford Galaxy 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,8-Liter-Maschine 239 PS. Somit sind 222 km/h Spitze drin. Das Motorenangebot umfasst alle gängigen Antriebsvarianten von Benziner wie auch Diesel. Damit Sie rechtzeitig ihr Traum-Auto finden können, bietet ihnen auto.de den Ford Galaxy günstig als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder Gebrauchten im Topzustand an.