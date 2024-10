Volkswagen Passat Variant: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bei Volkswagen geht es spannend zu, denn nun rollt der Volkswagen Passat Variant als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 193 PS schwebt der 1,75 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Einundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Bei Volkswagen sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Volkswagen Passat Variant ist durch und durch ein Volkswagen, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 495 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.600 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Macht der Volkswagen Passat Variant mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein robuster Motor treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 101 PS beziehungsweise bis zu 193 PS. Die 13,3 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Passat Variant nur 8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 232 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 148 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 370 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 11,3 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Volkswagen Passat Variant?

Fahrtechnisch kann der Wolfsburger sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Volkswagen Passat Variant Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Volkswagen eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im Passat Variant sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 495 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.600 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,7 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,75 Tonnen hat das Modell Passat Variant aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Volkswagen vor allem als Kombi aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Vier-Stufen-DSG-Automatik. Der Volkswagen Passat Variant wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Wolfsburger außerdem mit 4Motion-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Volkswagen Passat Variant aus?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volkswagen Passat Variant sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wie einfach kann man einen Volkswagen Passat Variant im Internet kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Volkswagen und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Volkswagen Passat Variant auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Volkswagen Passat Variant Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Volkswagen Passat Variant für nur 24.348 €

Wer sich für den Volkswagen Passat Variant interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.348 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.248 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen Passat Variant: Günstige Alternativen mit 8.496 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Volkswagen Passat Variant können wir für 38.558 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 8.496 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 47.054 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 18 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Passat Variant für 331 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 7.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Derzeit bieten wir den Volkswagen Passat Variant auch für 27.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Passat Variant entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 287 € vor und eine Anzahlung von 5.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Volkswagen Passat Variant sichern!

Der Volkswagen Passat Variant wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Passat Variant zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.