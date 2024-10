Der Kauf eines Volkswagen Passat Variant: Die richtige Entscheidung

Als Volkswagen den Passat Variant vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2000 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Volkswagen Passat Variant in folgenden Varianten: Als Kombi. Auch wenn die Sports Utility Vehicles einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug gestartet haben: Kombis sind trotzdem noch lange nicht weg vom Fenster. Sie vereinen ein großes und variables Raumangebot mit angemessenen Preisen und alltagstauglichen Abmessungen. So wie beispielsweise die Kombi des Volkswagen Passat Variant.

299 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Unserer Geheimtipp ist der Volkswagen Passat Variant mit seinem 1,4-Liter-Motor und 101 PS. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Volkswagen Passat Variant mit Bravour. In 13,3 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Volkswagen mitbringt. Der Antrieb liefert seine 299 PS bei 4200 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 500 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Bei 11,3 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der Volkswagen Passat Variant bringt 1,83 Tonnen auf die Waage. 495 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Volkswagen hat eine Länge von 4,77 Meter.

Volkswagen Passat Variant: 299 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Ausstattung lässt der Volkswagen Passat Variant keine Wünsche offen. So sind Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Durch die präzise Vier-Gang-Automatik hängt der Volkswagen gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und wenn auf einem Volkswagen Passat Variant Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Der Volkswagen Passat Variant verfügt über ein Frontantrieb. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Seitenairbag.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Volkswagen Passat Variant entfernt!

