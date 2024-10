Die Ford Transit Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Ford Transit Limousine viel Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2006 verlässt der Ford erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit einer Fahrzeuglängeist der Transit ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Ford sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Ford Transit Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Ford-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Wieviel Leistung hat die Ford Transit Limousine?

Ein Vierzylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 140 PS liefert der Selbstzünder als maximale Systemleistung ab. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Diesel immer genügsam.

Offeriert die Ford Transit Limousine viele Extras?

Die Verarbeitung der Ford Transit Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Ford zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse im Transit sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung.

Was gibt es beim Ford Transit Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Ford Transit Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Ford Transit Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Ford Transit Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Ford Transit Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Ford Transit kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Transit finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Ford Transit Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Ford Transit Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Ford Transit Limousine für nur 25.448 €

Wer sich für die Ford Transit Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.448 € spart man 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.748 € liegt. Das ist ein Rabatt von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Ford Transit Limousine für 31.789 €

Unser zweites Kaufangebot der Ford Transit Limousine können wir für 31.789 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Ford-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die Transit Limousine für 314 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Ford Transit Limousine: Bei uns für lediglich 34.989 € besonders günstig

Diese Ford Transit Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 34.989 €. Man spart beachtliche 1.300 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Ford Transit Limousine fahren!

Die Ford Transit Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Transit zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.