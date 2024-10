Der Ford Edge macht die Kaufentscheidung leicht

Bereits das Design des Ford Edge betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Ford Edge ist erhältlich als SUV.

Der auf den ersten Blick als Ford identifizierbare Fünftürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Allradantrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 209 Benziner-PS mit 1,98 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 9,9 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

Der Antrieb leistet 209 PS. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Sechs-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Bei 211 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 9,9 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Nicht nur durch die 450 Newtonmeter Drehmoment steht der Edge gut da, sondern auch beim Sound. Der Ford kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der Verbrauch von 5,9 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. 1,98 Tonnen beträgt das Leergewicht des Edge. Der Kofferraum fasst 602 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der Edge geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,81 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1847 Liter.

Ford Edge: 209 PS in der Topmotorisierung

Der Ford Edge bringt Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik und 3-Zonen-Klimaautomatik mit. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Ein Sahnestück im Edge ist die Sechs-Gang-Automatik. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Ford ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen.. Zur Ausstattung gehört beim Ford Edge Seitenairbag dazu.

Es lohnt sich! Jetzt bei auto.de die besten Angebote sichern und direkt mit dem Ford Edge durchstarten.

Greifen Sie zu. Ihr neuer Ford Edge steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.